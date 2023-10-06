Исследователи выяснили, как гормоны изменяют мозг в период беременности

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские исследователи из Института Фрэнсиса Крика провели исследование, которое раскрывает влияние гормонов на мозг во время беременности. Они обнаружили, что организм способен "перенастраивать" мозг для родительства еще до появления потомства под воздействием определенных гормонов, таких как эстроген и прогестерон. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Фото: openverse

В ходе экспериментов на лабораторных мышах ученые выяснили, что самки грызунов начинают проявлять более активное родительское поведение на более поздних этапах беременности, и это происходит даже без наличия детенышей. Это "перепрограммирование" мозга было связано с изменениями в популяции нервных клеток в гипоталамусе, который играет роль в воспитании детей.

Сканирование мозга показало, что эстроген снижает базовую активность этих нейронов и делает их более чувствительными, в то время как прогестерон изменяет способность нейронов воспринимать входящие сигналы.

Ученым удалось временно "отключить" родительское поведение у мышей во время беременности, сделав нейроны нечувствительными к указанным гормонам. Такие мыши не проявляли интереса к младенцам даже после рождения.

Исследователи полагают, что аналогичные процессы перестройки мозга могут происходить у человека, так как ожидается, что одни и те же гормональные изменения будут воздействовать на аналогичные участки мозга, что, в свою очередь, может влиять на родительское поведение.

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