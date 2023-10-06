Новая вакцина от COVID одобрена FDA

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В настоящее время доступны три обновленные вакцины против COVID-19, включая прививку Novavax. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило новый состав вакцины от COVID-19, произведенной компанией Novavax из Мэриленда. Обновленная вакцина, известная как "наночастицы", дополняет вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19, которые уже разрешены для применения в США.

Фото: openverse

Прививка Novavax включает в свой состав белок-шип, который представляет собой острую структуру, обнаруженную на поверхности вируса из версии, известной как XBB.1.5. Ожидается, что новый препарат Novavax обеспечит более эффективную защиту как от XBB.1.5, так и от его близких "родственников". Вакцина может быть применена у лиц в возрасте 12 лет и старше.

"Дополнительная вакцина против COVID-19 соответствует стандартам FDA по безопасности, эффективности и качеству производства. Поскольку мы приближаемся к осеннему сезону и переходу в 2024 год, мы настоятельно рекомендуем обеспечить более надежную защиту от вирусов", — отметил доктор Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.

Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna были одобрены в сентябре, однако прививка Novavax основана на ином принципе. Препараты Pfizer-BioNTech и Moderna содержат мРНК, генетическую молекулу, которая передает инструкции клеткам организма для синтеза белка-шипа после введения вакцины. В противоположность этому, вакцина Novavax включает наночастицы, созданные из белков-шипов, произведенных в лаборатории, что означает, что белки-шипы синтезируются вне организма человека. Кроме того, прививка Novavax содержит "адъювант" — вещество, которое активизирует иммунную систему, обеспечивая более интенсивный ответ на вакцину.

FDA отмечает, что ранее вакцинированные от COVID-19 могут получить одну дозу обновленной прививки Novavax, если их последняя вакцинация была проведена не менее двух месяцев назад. Люди, не имевшие опыта вакцинации против COVID-19, могут получить две дозы Novavax с интервалом в три недели. Люди с ослабленной иммунной системой могут рассмотреть возможность получения второй дозы обновленной вакцины через два месяца после первой.

Дополнительные дозы "могут быть рекомендованы по усмотрению медицинского специалиста, учитывая клиническую ситуацию пациента", — подчеркивают в FDA.

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Как работает вакцина?