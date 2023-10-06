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Новая вакцина от COVID одобрена FDA

2:52
Здоровье

В настоящее время доступны три обновленные вакцины против COVID-19, включая прививку Novavax. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило новый состав вакцины от COVID-19, произведенной компанией Novavax из Мэриленда.  Обновленная вакцина, известная как "наночастицы", дополняет вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19, которые уже разрешены для применения в США.

Новая вакцина от COVID одобрена FDA
Фото: openverse

Прививка Novavax включает в свой состав белок-шип, который представляет собой острую структуру, обнаруженную на поверхности вируса из версии, известной как XBB.1.5. Ожидается, что новый препарат Novavax обеспечит более эффективную защиту как от XBB.1.5, так и от его близких "родственников". Вакцина может быть применена у лиц в возрасте 12 лет и старше.

"Дополнительная вакцина против COVID-19 соответствует стандартам FDA по безопасности, эффективности и качеству производства. Поскольку мы приближаемся к осеннему сезону и переходу в 2024 год, мы настоятельно рекомендуем обеспечить более надежную защиту от вирусов", — отметил доктор Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.

Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna были одобрены в сентябре, однако прививка Novavax основана на ином принципе. Препараты Pfizer-BioNTech и Moderna содержат мРНК, генетическую молекулу, которая передает инструкции клеткам организма для синтеза белка-шипа после введения вакцины. В противоположность этому, вакцина Novavax включает наночастицы, созданные из белков-шипов, произведенных в лаборатории, что означает, что белки-шипы синтезируются вне организма человека. Кроме того, прививка Novavax содержит "адъювант" — вещество, которое активизирует иммунную систему, обеспечивая более интенсивный ответ на вакцину.

FDA отмечает, что ранее вакцинированные от COVID-19 могут получить одну дозу обновленной прививки Novavax, если их последняя вакцинация была проведена не менее двух месяцев назад. Люди, не имевшие опыта вакцинации против COVID-19, могут получить две дозы Novavax с интервалом в три недели. Люди с ослабленной иммунной системой могут рассмотреть возможность получения второй дозы обновленной вакцины через два месяца после первой.

Дополнительные дозы "могут быть рекомендованы по усмотрению медицинского специалиста, учитывая клиническую ситуацию пациента", — подчеркивают в FDA.

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Как работает вакцина?
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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