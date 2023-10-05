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Диетолог Королева пояснила, какие продукты лучше всего сочетать с белым хлебом

Здоровье

Диетолог Маргарита Королева подчеркнула, что белый хлеб может быть сочетан успешно с овощным салатом. Она определила различия между "плохим" и "хорошим" сочетанием белого хлеба с другими продуктами. Врач объяснила, что не рекомендуется сочетать белый хлеб с мясом, так как хлеб в желудке может набухать, что затрудняет усвоение мясного белка. Королева также предупредила, что плохо переваренный белок может стать источником воспалительных процессов и негативно повлиять на организм, сообщает MEDIKFORUM.RU.

Диетолог Королева пояснила, какие продукты лучше всего сочетать с белым хлебом
Фото: Нейросеть Шедеврум

Диетолог Королева пояснила, что белый хлеб, богатый простыми углеводами и калориями, может вызвать колебания уровня сахара в крови. Для уменьшения этого нежелательного эффекта рекомендуется употреблять его в сочетании с продуктами, богатыми растительными волокнами и клетчаткой, такими как овощи, фрукты, ягоды и орехи. Растительные волокна замедляют процесс пищеварения, предотвращая быстрое внедрение сахара в кровь, и стимулируют развитие полезной кишечной микрофлоры, улучшая качество переваривания пищи.

Такое сочетание хлеба с растительными продуктами может обеспечить долгое чувство сытости и необходимую энергию для выполнения повседневных задач. Маргарита Королева подчеркнула, что хлеб с салатной зеленью, овощами, в том числе жареными, между приемами пищи — вполне удачное сочетание.

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