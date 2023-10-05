Диетолог Ионова заявила, что все диеты опасны для здоровья

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Среди россиян всегда пользовались популярностью так называемые диеты — специальные питательные программы, созданные для снижения веса за короткий или средний период времени. Однако часто люди, садясь на диету, не только ограничивают прием калорий, но и лишают себя важных микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: https://ipawc.com

Кроме того, диеты могут вызывать психические расстройства, такие как расстройства пищевого поведения (РПП), как сообщила врач-диетолог Лидия Ионова. Она подробно рассказала об опасностях, связанных с частым использованием диет.

Ионова подчеркнула, что слово "диета" имеет двусмысленное значение. На английском diet означает общий стиль питания человека, тогда как на русском диета — это временная программа питания с целью похудения, после чего человек возвращается к своим обычным пищевым привычкам.

"Они вредны для здоровья человека", — отметила Ионова. "Любая диета в российском понимании может быть вредной. Самая строгая — голодание, монодиеты, несбалансированные диеты. Они ухудшают общее состояние здоровья, лишая организм необходимых нутриентов, таких как аминокислоты, жирные кислоты, витамины, минералы и антиоксиданты."

Даже менее строгие и более распространенные диеты могут представлять опасность для здоровья. Например, диеты с низким содержанием калорий увеличивают риски обострения хронического холецистита и формирования желчнокаменной болезни, предупредила врач.

Ионова подчеркнула, что регулярное придерживание диет может привести к развитию РПП.

"Расстройство пищевого поведения — серьезное психическое расстройство, требующее лечения от нескольких специалистов, включая психотерапевта и психиатра", — отметила она.

Она также подчеркнула, что из-за риска развития РПП практически любая диета, направленная на краткосрочное похудение, может быть опасной для большинства людей.

"Чем жестче диета, тем больше риска развития РПП", — добавила Ионова.

Ионова подчеркнула, что долгосрочное придерживание какой-либо диеты невозможно, так как они все предполагают определенные ограничения. Для изменения питательных привычек необходимо создать здоровый рацион, которого можно придерживаться в течение всей жизни. Важно обратиться к специалисту, чтобы разработать программу, учитывающую возраст, пол, уровень физической активности и состояние здоровья.

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