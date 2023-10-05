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Врач поделился информацией о самом неэффективном методе борьбы с простудой

1:08
Здоровье

Прием витамина C в отсутствие его дефицита в организме не предоставляет никакой помощи в профилактике простуды. Об этом сообщил врач терапевт Алексей Хухрев.

Врач поделился информацией о самом неэффективном методе борьбы с простудой
Фото: https://search.creativecommons.org/

Употребление витамина C в качестве меры профилактики простуды, если дефицита нет, является бесполезным мероприятием. Даже если человек решит увеличить свое потребление этого витамина, это не принесет никакой выгоды.

Доктор Хухрев подчеркнул, что витамин C следует принимать только в случаях, когда его недостаточно в организме или когда человек уже заболел, сообщает Москва 24.

"Если у человека недостаток витамина C, он будет чаще подвержен болезням, чем тот, у кого уровень этого витамина в норме. Поэтому при дефиците рекомендуется проконсультироваться с врачом и принять витамин C для укрепления иммунитета. Также витамин C теоретически может помочь, если человек уже заболел, и начнет его употреблять в этот момент. Возможно, это сократит продолжительность болезни на один день", — заключил терапевт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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