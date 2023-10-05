Врач-диетолог рассказала о способах согреться с помощью еды: перец и жирное мясо

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Марина Макиша объяснила, какая еда помогает согреться в холодное время года.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что люди замерзают не только из-за низких температур, но из-за нехватки солнца и витаминов. Дефицит мышечной массы, по словам эксперта, тоже заставляет нас мёрзнуть.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о первом шаге к похудению.

"Острый перец создает ощущение тепла в организме. У некоторых людей при его употреблении возникает ответная реакция: они начинают потеть", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".

Врач посоветовала также употреблять жирные виды мяса.

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