Врач Комарова 6 простых советов, которые помогут войти в период менопаузы счастливыми

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время менопаузы женщины могут испытывать различные симптомы, включая приливы жара, увеличение веса и недержание мочи. Вот несколько советов, которые помогут облегчить эти симптомы:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Управление увеличением веса: Менопауза может привести к увеличению веса из-за изменений гормонального баланса и снижения обмена веществ. Сочетание здорового питания с физическими упражнениями может помочь справиться с лишним весом. Сосредоточьтесь на щелочных продуктах, таких как фрукты, овощи, зелень и орехи. Включайте целенаправленные силовые тренировки, так как наращивание мышечной массы может увеличить потребление калорий и снизить процентное содержание жира.

Включите фитоэстрогены: Фитоэстрогены — это соединения растительного происхождения, содержащиеся в таких продуктах, как льняное семя, ягоды и соя. Они имитируют действие эстрогена в организме и могут помочь облегчить симптомы менопаузы, включая накопление жира на животе.

Избегайте приема пищи поздно вечером: Воздержитесь от употребления чего-либо по крайней мере за четыре часа до сна, чтобы уменьшить приливы жара, которые могут быть вызваны гормональными изменениями. Эти вспышки часто могут быть кратковременными, но постоянными.

Поддерживайте терморегуляцию: Чтобы справиться с приливами жара, подумайте о чередовании душа, который заканчивается холодной водой. Эта практика может помочь поддерживать терморегуляцию и кровообращение.

Предотвращайте мышечные спазмы: Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, такими как растяжка, ходьба, йога, пилатес и силовые тренировки, чтобы предотвратить мышечные спазмы. Добавки магния также могут помочь при мышечных спазмах, если это рекомендовано врачом.

Управляйте перепадами настроения: Зверобой, растительное лекарственное средство, может помочь облегчить перепады настроения во время менопаузы. Однако проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать какие-либо растительные продукты. Участие в ежедневных приятных занятиях также может способствовать улучшению настроения.

Борьба с недержанием мочи: Тренировка тазового дна, включая электростимуляцию мышц (EMS) и использование специализированных тренажеров для тазового дна, может эффективно решать проблемы с мочевым пузырем. Ежедневные тренировки с такими инструментами могут активизировать мышцы тазового дна и улучшить недержание мочи.

Женщинам, испытывающим симптомы менопаузы, важно проконсультироваться с медицинским работником для получения персонализированной консультации и рекомендаций.

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