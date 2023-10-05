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Писатель поделился оригинальным способом улучшения памяти

Здоровье

Один из способов улучшить память — разнообразить свою жизнь. Мы часто запоминаем именно те события, которые отличаются от рутины. Поэтому стоит пробовать новые вещи, выходить из зоны комфорта и сменять ритмы жизни, рассказал читателям Pravda.Ru писатель и философ Александр Король.

Писатель поделился оригинальным способом улучшения памяти
Фото: grafmag.pl

"Важно постоянно находиться в динамике и переключаться из одного состояния в другое — это зарядка для мозга. Смена обстановки, расширение круга общения и новые увлечения постепенно восстанавливают активность работы мозга, улучшая память и концентрацию внимания", — отмечает писатель.

Александр Король напоминает и об отказе от вредных привычек. Так, курение, помимо воздействия на внутренние органы, негативно влияет на когнитивные функции. Из-за сигарет человек сопротивляется переходу из одного состояния в другое, искусственно поддерживая привычный ритм жизни. Это со временем сильно сказывается на работоспособности.

Частое использование соцсетей также рассеивает внимание и ухудшает когнитивные способности. Постоянно потребляя контент, мы перегружаем мозг бесполезной информацией и занимаем память чем-то ненужным. При этом скорость просмотра однотипного спонтанного контента в сети слишком высока. Привыкнув к такому ритму потребления, люди теряют возможность концентрироваться. Например, сегодня многим сложно дается чтение книг или просмотр длинных фильмов.

"Развитие информационно-коммуникационных технологий изначально имело положительное влияние на человека. Возможность переходить из реального мира в онлайн, выражать себя и общаться с новыми людьми позволяла развивать когнитивный потенциал. Однако новое поколение, выросшее с телефонами в руках, уделяет все больше времени виртуальному миру и глубоко погружается в однообразную среду. Постоянно находясь в интернете, человек отвлекается и отстраняется от реальности, нарушается жизненный баланс", — резюмирует эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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