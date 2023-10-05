Врач назвала источники незаменимых для организма аминокислот

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Незаменимые аминокислоты наш организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать из пищи. Всего существует 8 незаменимых аминокислот и 2 условно-незаменимых. Они в основном содержатся в таких продуктах, как мясо, рыба, яйца, орехи и семена, рассказала кардиолог НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова.

Фото: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2018_31/2519281/180803-stock-better-protein-platter-ew-1208p.jpg

Лейцин

Эта аминокислота играет важную роль в росте и «ремонте» тканей, а также в поддержании здоровья кожи, костей и мышц.

Изолейцин

Эта аминокислота также влияет на рост тканей, а также на регуляцию уровня сахара в крови.

Валин

Эта аминокислота помогает поддерживать нормальное функционирование мышц и нервной системы.

Триптофан

Эта аминокислота является предшественником серотонина, гормона счастья. Она также важна для синтеза никотиновой кислоты и витамина B3.

Метионин

Эта аминокислота играет важную роль в обмене серы, детоксикации организма и синтезе белка.

Фенилаланин

Эта аминокислота является предшественником норадреналина, дофамина и других важных нейротрансмиттеров.

Треонин

Эта аминокислота необходима для образования гликозаминогликанов, которые являются строительными блоками соединительной ткани.

Гистидин (условно-незаменимая аминокислота)

Играет важную роль в регуляции иммунной системы и образовании гемоглобина.

Лизин

Эта аминокислота важна для роста и развития, а также для образования коллагена и антител.

Аргинин (также условно-незаменимая аминокислота)

Данная аминокислота регулирует тонус сосудов, систему гемостаза, иммунную систему и даже с его помощью осуществляется детоксикация аммиака.

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