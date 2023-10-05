Незаменимые аминокислоты наш организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать из пищи. Всего существует 8 незаменимых аминокислот и 2 условно-незаменимых. Они в основном содержатся в таких продуктах, как мясо, рыба, яйца, орехи и семена, рассказала кардиолог НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова.
Эта аминокислота играет важную роль в росте и «ремонте» тканей, а также в поддержании здоровья кожи, костей и мышц.
Эта аминокислота также влияет на рост тканей, а также на регуляцию уровня сахара в крови.
Эта аминокислота помогает поддерживать нормальное функционирование мышц и нервной системы.
Эта аминокислота является предшественником серотонина, гормона счастья. Она также важна для синтеза никотиновой кислоты и витамина B3.
Эта аминокислота играет важную роль в обмене серы, детоксикации организма и синтезе белка.
Эта аминокислота является предшественником норадреналина, дофамина и других важных нейротрансмиттеров.
Эта аминокислота необходима для образования гликозаминогликанов, которые являются строительными блоками соединительной ткани.
Играет важную роль в регуляции иммунной системы и образовании гемоглобина.
Эта аминокислота важна для роста и развития, а также для образования коллагена и антител.
Данная аминокислота регулирует тонус сосудов, систему гемостаза, иммунную систему и даже с его помощью осуществляется детоксикация аммиака.
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