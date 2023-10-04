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Диетолог рассказал о пользе полифенолов для иммунитета

Здоровье

Полифенолы — это крайне важные и полезные вещества, которые содержатся в растениях. Прежде всего, полифенолы необходимы нашему желудочно-кишечному тракту, помогая поддерживать здоровый микробиом организма. А когда наш микробиом сбалансирован и правильно функционирует, то и иммунитет мы получаем крепкий и стойкий к инфекциям и вирусам, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог рассказал о пользе полифенолов для иммунитета
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Полифенолы взаимодействуют напрямую с клетками организма. Их очень много, и эффект самый разнообразный. К примеру:

  • Флаванолы содержатся в луке и чесноке, поэтому эти овощи так полезны.
  • Антоцианы есть в фиолетовых ягодах.
  • Лигнаны в большом количестве содержаться в оливковом масле.
  • Изофлавоны есть в бобовых.

Максимум пользы приносит растительное масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами омега-6 и омега-9. Масло позволяет не повышаться уровню сахара в крови, противостоит, именно благодаря полифенолам, воспалениям. Многие ученые подтверждают положительный эффект полифенолов в борьбе с раком и болезнью Альцгеймера.

"Говоря проще, если вы сделаете себе салат с бобовыми, овощами, заправите его растительными маслами, в том числе оливковым, то польза организму и пищеварению будет огромная. При регулярном добавлении растительной пищи в ваш рацион вы сможете наладить пищеварение, существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, деменции", — отмечает диетолог.

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