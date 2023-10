Полифенолы — это крайне важные и полезные вещества, которые содержатся в растениях. Прежде всего, полифенолы необходимы нашему желудочно-кишечному тракту, помогая поддерживать здоровый микробиом организма. А когда наш микробиом сбалансирован и правильно функционирует, то и иммунитет мы получаем крепкий и стойкий к инфекциям и вирусам, отмечает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.