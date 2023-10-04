Стоматолог назвала распространённую причину возникновения храпа

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из частых и распространенных причин возникновения храпа является неправильный прикус. И зачастую пациенты об этом даже не догадываются, отмечает стоматолог, ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Ирина Темирова.

Фото: https://www.talkaboutsleep.com/

"Храп возможен при нарушении носового дыхания. Когда у пациента нарушен прикус, уменьшается объем дыхательных путей в связи с изменением положения верхней челюсти и языка. Просвет дыхательных путей сужается, и в связи с этим возникает храп", — рассказала читателям Pravda.Ru врач.

При возникновении храпа необходимо пройти осмотр не только у ЛОРа, но и у стоматолога. Врач назначит лечение, чтобы исключить ЛОР-патологии и исправить прикус.

"Хочу отметить, что такие заболевания, как апноэ — остановка дыхания во сне, а также синусит — хронический насморк — тоже могут возникать как следствие неправильного прикуса. Стоматолог в этом случае назначает лечение на брекет-системе или элайнерах", — дополнила эксперт.

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