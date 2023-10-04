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Эндокринолог Катхурия: признаками проблем со щитовидкой являются апатия, сонливость и беспричинный гнев

1:09
Здоровье

На то, что в работе щитовидной железы есть проблемы, указывают апатия, приливы гнева, сонливость. Об этом сообщила эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

Эндокринолог Катхурия: признаками проблем со щитовидкой являются апатия, сонливость и беспричинный гнев
Фото: Openverse

Сбои в деятельности щитовидки выражаются в поведении человека, у которого начинают "шалить" гормоны, пишет Газета. Ru.

При избытке гормонов человек ощущает прилив энергии на фоне повышенной раздражительности, которая может сопровождаться вспышками гнева. У него возникают проблемы со сном, в результате чего человек чувствует себя утомлённым.

Также избыток гормонов характеризуется повышенным аппетитом на фоне снижения веса, на человека накатывают приливы жара, сердце бьётся чаще.

"Недостаток гормонов может проявляться снижением настроения, он провоцирует депрессию, сонливость и апатию; склонность к отечности, сухости кожи, замедление ритма сердечных сокращений", — сказала Катхурия.

Кроме того, человек всё время хочет спать, даже если он спал достаточное время, добавила врач.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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