Эндокринолог Тананакина: хлеб и картофель вызывают сонливость

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После употребления продуктов, богатых углеводами, магнием и триптофаном, всегда хочется спать. Об этом сообщила к. м.н., врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ощущение сонливости возникает после того, как человек съел продукты, богатые простыми углеводами, пишет Газета.Ru. Такая еда способствует повышению сахара в крови, который снова снижается через небольшой промежуток времени. В это время человек чувствует острое желание прилечь.

"Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды", — объяснила Тананакина.

Помимо названных продуктов, желание поспать возникает также после употребления алкоголя, однако это плохое снотворное, уверена врач. Она объяснила, что выпивший человек быстрее засыпает, но сон его будет некачественным и неглубоким.

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