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Эндокринолог Тананакина: хлеб и картофель вызывают сонливость

1:11
Здоровье

После употребления продуктов, богатых углеводами, магнием и триптофаном, всегда хочется спать. Об этом сообщила к. м.н., врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина.

Эндокринолог Тананакина: хлеб и картофель вызывают сонливость
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ощущение сонливости возникает после того, как человек съел продукты, богатые простыми углеводами, пишет Газета.Ru. Такая еда способствует повышению сахара в крови, который снова снижается через небольшой промежуток времени. В это время человек чувствует острое желание прилечь.

"Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды", — объяснила Тананакина.

Помимо названных продуктов, желание поспать возникает также после употребления алкоголя, однако это плохое снотворное, уверена врач. Она объяснила, что выпивший человек быстрее засыпает, но сон его будет некачественным и неглубоким.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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