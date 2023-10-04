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Врач Хухрев назвал главный признак сгущения крови

1:24
Здоровье

По словам врача общей практики Алексея Хухрева, ощущение жажды рассматривается как основной показатель, сигнализирующий о возможности сгущения крови.

Врач Хухрев назвал главный признак сгущения крови
Фото: openverse

Сгущение крови происходит в результате уменьшения содержания жидкого компонента в крови. Следовательно, основным симптомом в таких случаях является выраженное ощущение жажды. Когда человек пьет воду, это приводит к разжижению крови, эффективно решая проблему сгущения крови.

Хухрев также отметил, что кровь может загустевать из-за таких факторов, как чрезмерное потребление соли и обильное потоотделение. Это также может возникнуть как следствие рвоты и диареи. Важно отметить, что сгущение крови оказывает неблагоприятное воздействие на общее функционирование организма. Поэтому крайне важно постоянно восполнять потерянный объем жидкости, как сообщает Москва 24.

"Если организму не хватает достаточного количества воды, объем циркулирующей крови уменьшается, что приводит к снижению кровообращения в различных органах и тканях. Когда наше кровообращение ухудшается, ткани начинают испытывать кислородную недостаточность, и в них накапливаются продукты метаболизма, которые не могут быть должным образом удалены." — подчеркнул врач.

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Разжижение крови. Как понять что у Вас густая кровь и что с этим делать?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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