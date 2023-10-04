Эксперт рассказала, как избавиться от боли в шее

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в шее часто возникает из-за переохлаждения и сквозняков. Этот недуг неопасен и в большинстве случаев через несколько дней проходит сам по себе. Однако есть способы, которые помогут ускорить процесс выздоровления. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://centrosanas.com/

Чтобы не продувало шею, можно принять следующие меры:

носить шарф или другую одежду, которая защитит шею от холодного воздуха;

избегать длительного пребывания на сквозняке;

поддерживать оптимальную температуру в помещении;

избегать резких движений головой.

Если уже диагноз налицо, то вам могут помочь следующие действия:

сделайте теплый или холодный компресс;

примите безрецептурное обезболивающее;

воспользуйтесь безрецептурными мазями от боли в мышцах, разотрите шею мазями, гелями и кремами, которые оказывают согревающее и раздражающее действие, перекрывают боль, отвлекают от нее, снимают спазм мышц;

создайте оптимальный микроклимат в помещении;

спите на удобной подушке;

проводите легкий массаж пальцами той части шеи, где наиболее ощущается боль.

Чтобы различить, продуло ли шею или есть другая причина боли, можно обратить внимание на следующие признаки:

При продувании шеи боль обычно возникает внезапно и может сопровождаться ощущением холода.

Если боли в шее сопровождаются онемением, покалыванием, нарушением глотания, увеличением лимфоузлов или головокружением, это может указывать на другие заболевания.

Если боли в шее не проходят в течение нескольких дней или усиливаются, необходимо обратиться к врачу.

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