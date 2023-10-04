Боль в шее часто возникает из-за переохлаждения и сквозняков. Этот недуг неопасен и в большинстве случаев через несколько дней проходит сам по себе. Однако есть способы, которые помогут ускорить процесс выздоровления. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Фото: https://centrosanas.com/
Чтобы не продувало шею, можно принять следующие меры:
носить шарф или другую одежду, которая защитит шею от холодного воздуха;
избегать длительного пребывания на сквозняке;
поддерживать оптимальную температуру в помещении;
избегать резких движений головой.
Если уже диагноз налицо, то вам могут помочь следующие действия:
сделайте теплый или холодный компресс;
примите безрецептурное обезболивающее;
воспользуйтесь безрецептурными мазями от боли в мышцах, разотрите шею мазями, гелями и кремами, которые оказывают согревающее и раздражающее действие, перекрывают боль, отвлекают от нее, снимают спазм мышц;
создайте оптимальный микроклимат в помещении;
спите на удобной подушке;
проводите легкий массаж пальцами той части шеи, где наиболее ощущается боль.
Чтобы различить, продуло ли шею или есть другая причина боли, можно обратить внимание на следующие признаки:
При продувании шеи боль обычно возникает внезапно и может сопровождаться ощущением холода.
Если боли в шее сопровождаются онемением, покалыванием, нарушением глотания, увеличением лимфоузлов или головокружением, это может указывать на другие заболевания.
Если боли в шее не проходят в течение нескольких дней или усиливаются, необходимо обратиться к врачу.
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