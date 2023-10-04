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Эксперт рассказала, как избавиться от боли в шее

1:51
Здоровье

Боль в шее часто возникает из-за переохлаждения и сквозняков. Этот недуг неопасен и в большинстве случаев через несколько дней проходит сам по себе. Однако есть способы, которые помогут ускорить процесс выздоровления. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Эксперт рассказала, как избавиться от боли в шее
Фото: https://centrosanas.com/

Чтобы не продувало шею, можно принять следующие меры:

  • носить шарф или другую одежду, которая защитит шею от холодного воздуха;
  • избегать длительного пребывания на сквозняке;
  • поддерживать оптимальную температуру в помещении;
  • избегать резких движений головой.

Если уже диагноз налицо, то вам могут помочь следующие действия:

  • сделайте теплый или холодный компресс;
  • примите безрецептурное обезболивающее;
  • воспользуйтесь безрецептурными мазями от боли в мышцах, разотрите шею мазями, гелями и кремами, которые оказывают согревающее и раздражающее действие, перекрывают боль, отвлекают от нее, снимают спазм мышц;
  • создайте оптимальный микроклимат в помещении;
  • спите на удобной подушке;
  • проводите легкий массаж пальцами той части шеи, где наиболее ощущается боль.

Чтобы различить, продуло ли шею или есть другая причина боли, можно обратить внимание на следующие признаки:

  • При продувании шеи боль обычно возникает внезапно и может сопровождаться ощущением холода.
  • Если боли в шее сопровождаются онемением, покалыванием, нарушением глотания, увеличением лимфоузлов или головокружением, это может указывать на другие заболевания.
  • Если боли в шее не проходят в течение нескольких дней или усиливаются, необходимо обратиться к врачу.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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