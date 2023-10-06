Как мозг во время сна сохраняет знания и воспоминания

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Nature Communications, сон может улучшить способность мозга воспринимать новую информацию и усиливать памятные функции при пробуждении.

Фото: openverse

Ученые из PSL Research University в Париже обнаружили, что мозг способен запоминать то, что он слышит во время фазы быстрого сна (REM) и второй фазы медленного сна (N2). В фазе быстрого сна, которая наиболее богата сновидениями и образами, и в стадии N2 медленного сна, характеризующейся более неглубоким сном и периодическими всплесками быстрых мозговых волн, мозг сохраняет воспринятую информацию лучше всего. Однако когда информация предоставляется во время глубокого сна (стадия N3), когда активность мозга и глаз минимальны, исследователи обнаружили, что её сложнее запомнить.

Эти результаты подтверждают, что наилучшее время для усвоения новой информации во сне — это фазы N2 и REM.

Хотя активность мозга в этих фазах сна различается, мозг способен обрабатывать сложную информацию как из внешних источников (экзогенную), так и из внутренних (эндогенную) во время быстрого сна и сновидений.

Как поясняют исследователи, "эти результаты подтверждают идею, что фазы N2 и REM способствуют активной консолидации памяти, в то время как фаза N3 выполняет функцию высвобождения воспоминаний, которые в противном случае могли бы накапливаться день за днём".

Для проверки способности людей к обучению во сне исследователи наблюдали за 20 здоровыми добровольцами во время их сна, используя методы электроэнцефалографии (ЭЭГ), электроокулографии (ЭОГ) и электромиографии (ЭМГ). В течение всей ночи исследователи транслировали белый шум, содержащий различные акустические шаблоны, во время фаз бодрствования, быстрого сна и стадии медленного сна. Участников затем тестировали на их способность распознавать шаблоны, которые они слышали во сне.

Результаты показали, что фазы быстрого сна и N2 значительно улучшали способность участников распознавать звуки после сна. Однако исследователи были удивлены тем, что этот эффект не был обнаружен во время глубокого сна (стадия N3).

Хотя этот результат демонстрирует, что обучение возможно во сне, его практичность в повседневной жизни остается под вопросом. Важно помнить, что сон необходим для нормальной работы мозга и физиологических функций организма. Попытка использовать сон для обучения может негативно повлиять на общее самочувствие.

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Стадии сна и циркадианные ритмы | Здоровье | Медицина