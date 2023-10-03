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Эксперт назвала нетипичные причины шелушения кожи

1:53
Здоровье

Та самая сейчас популярная "стеклянная кожа" покорила сердца не одной девушки. Идеально гладкая кожа без шелушения и недостатков у любимого кумира кажется такой недосягаемой. И даже если твоя кожа не имеет недостатков в виде воспаления и расширенных пор, то, как правило, шелушение тебе знакомо не понаслышке. Нетипичные причины шелушения сухой и нормальной кожи назвала читателям Pravda.Ru дерматокосметолог Ляйсан Юсупова.

Эксперт назвала нетипичные причины шелушения кожи
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Первое — игнорирование вечернего очищения. Если ты частенько ложишься спать с косметикой или солнцезащитным кремом или с дневным кремом на силиконовой основе, то за ночь кожа очень глубоко впитывает все, что на нее нанесено вместе с пигментом тональных средств, в том числе силиконы, что приводит к снижению иммунитета кожи и шелушению. Исправить эту ситуацию поможет должное вечернее очищение гидрофильным маслом или мицеллярной водой, пенка или гель для снятия макияжа для этих целей не предназначены", — поясняет эксперт.

Второе — агрессивное очищение после снятия макияжа. Это самая распространенная ошибка, которую допускают девушки в уходе за кожей, исправить это могут мягкие ПАВы на основе кокосового масла — кокоглюкозид, на основе сахарного тростника - децилгликозид или оливкового масла.

Третье — игнорирование этапа тонизирования. После двухэтапного очищения кожа, склонная к шелушению, до 5-7 часов может восстанавливать свой показатель РН, за счет чего теряет показатели увлажнения, что приводит к шелушению, исправить это можно, введя в уход тоник сразу после очищения с таким составом как:

  • молочная кислота,
  • НУФ,
  • пантенол,
  • низкомолекулярная кислота.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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