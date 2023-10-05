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Учёные назвали полезные свойства клубники для сердца и мозга

3:31
Здоровье

Клубника способна уменьшить воспаление и снизить риск инсульта, рака и высокого кровяного давления.

Учёные назвали полезные свойства клубники для сердца и мозга
Фото: REX/Shutterstock

Учёные пришли к выводу, что употребление двух порций клубники в день может оказать благотворное воздействие на состояние сердца и мозга, а также укрепить антиоксидантную оборону у пожилых людей.

Предшествующие исследования подтвердили способность клубники снижать уровень общего холестерина и "плохого" холестерина ЛПНП, а также уровень артериального давления — важных показателей здоровья сердца.

В недавнем исследовании, проведенном командой ученых из Государственного университета Сан-Диего, были включены 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет, которых изучали в течение более восьми недель. Участникам предоставлялись либо 26 граммов лиофилизированного клубничного порошка (эквивалентно двум порциям свежей клубники), либо контрольный порошок. По завершении исследования учёные заметили, что потребление клубники было связано с увеличением скорости когнитивных процессов на 5,2%, снижением систолического артериального давления на 3,6% и повышением общей антиоксидантной активности на 10,2%. В то время как участники, принимавшие контрольный порошок, испытали повышение уровня триглицеридов в крови.

"Предыдущие исследования уже подтвердили многочисленные преимущества клубники для здоровья сердечно-сосудистой системы в различных группах населения, и потому важно было подтвердить некоторые из этих выводов. Наши исследования свидетельствуют о том, что употребление клубники способно улучшить когнитивные функции и снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Мы вдохновлены тем, что уже простое добавление клубники в ежедневный рацион может оказать положительное воздействие на пожилых людей", — поделилась Ширин Хушманд, ведущий исследователь этого проекта.

Эксперты также утверждают, что антиоксидантные свойства полифенольных соединений клубники могут приносить пользу как для сердечно-сосудистой системы, так и для когнитивных функций.

Помимо вышеуказанных выгод для здоровья сердца и мозга, клубника также обладает следующими достоинствами:

  1. Низкое содержание калорий. Клубника — низкокалорийная ягода, богатая клетчаткой, что делает её идеальным выбором для тех, кто следит за своим весом.
  2. Укрепление иммунной системы. Клубника является отличным источником витамина С и марганца, которые способствуют заживлению ран и лечению дыхательных и системных инфекций.
  3. Снижение воспаления. Антоцианы, которые придают клубнике красный цвет, также известны своими антивоспалительными свойствами. Они помогают снизить повреждение клеток и риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, неалкогольная жировая болезнь печени, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака.
  4. Регулирование уровня сахара в крови. Клубника — ягода с низким гликемическим индексом. Магний в клубнике помогает улучшить чувствительность к инсулину и эффективное контролировать уровень сахара в крови.

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Чем полезна клубника? / ПОЛЬЗА КЛУБНИКИ для организма
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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