Врач-диетолог Михаил Гинзбург предложил россиянам включать в свой рацион шампиньоны и шиитаке. Во время беседы о полезности грибов в питании, Гинзбург объяснил, что хотя грибы не являются богатыми источниками белка, они обогащают организм важными для здоровья кишечной микрофлоры пребиотиками и пищевыми волокнами. Он также подчеркнул, что включение шампиньонов в рацион может помочь замедлить процессы старения, так как в них содержатся вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.
Гинзбург также отметил, что грибы не следует употреблять каждый день, так как они могут быть тяжелыми для пищеварения. Соленые и маринованные грибы не рекомендуются в рационе для пожилых людей, а дети и беременные женщины должны избегать употребления грибов. Кроме того, при наличии панкреатита или гастрита употребление грибов категорически не рекомендуется, сообщает MEDIKFORUM.RU.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.