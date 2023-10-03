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Диетолог Гинзбург рассказал, что грибы шиитаке и шампиньоны замедляют старение

1:03
Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предложил россиянам включать в свой рацион шампиньоны и шиитаке. Во время беседы о полезности грибов в питании, Гинзбург объяснил, что хотя грибы не являются богатыми источниками белка, они обогащают организм важными для здоровья кишечной микрофлоры пребиотиками и пищевыми волокнами. Он также подчеркнул, что включение шампиньонов в рацион может помочь замедлить процессы старения, так как в них содержатся вещества, обладающие противовоспалительными свойствами.

Диетолог Гинзбург рассказал, что грибы шиитаке и шампиньоны замедляют старение
Фото: openverse

Гинзбург также отметил, что грибы не следует употреблять каждый день, так как они могут быть тяжелыми для пищеварения. Соленые и маринованные грибы не рекомендуются в рационе для пожилых людей, а дети и беременные женщины должны избегать употребления грибов. Кроме того, при наличии панкреатита или гастрита употребление грибов категорически не рекомендуется, сообщает MEDIKFORUM.RU.

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