Доктор Мясников назвал самые опасные продукты для печени

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У многих людей есть привычки, которые могут нанести вред печени. Среди них: неправильное питание, особенно употребление жирной и жареной пищи, алкоголь и другие вредные привычки, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: openverse

Эти факторы могут увеличить нагрузку на печень и вызвать различные заболевания, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и лишний вес. Также вредной привычкой является неконтролируемое употребление лекарственных препаратов.

Недавно врачи предупреждали о вреде сахара, который, по их мнению, иногда может быть даже опаснее алкоголя для печени.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников поделился своим мнением о том, почему самолечение может быть опасным и непредсказуемым для печени. Он отметил, что алкоголь является ядом для печени, особенно в больших дозах, что может привести к алкогольным гепатитам и циррозам печени.

Что касается сахара, то, по словам Мясникова, он, вместе с быстрыми углеводами и высококалорийной пищей, может вызывать неалкогольный гепатоз, который затем может перейти в гепатит и, в конечном итоге, в рак.

Врач также подчеркнул, что чрезмерный вес и сидячий образ жизни могут также оказать вредное воздействие на печень. Сохранение избыточного веса приводит к негативным последствиям для этого органа.

Мясников отметил, что лекарства также могут оказывать существенное воздействие на печень. Он предупредил о том, что неконтролируемое употребление лекарств, в том числе и трав, может вызвать токсические гепатиты и привести к серьезным осложнениям.

Доктор подчеркнул, что печень чрезвычайно чувствительна к различным видам отравлений и инфекций, включая коронавирус. Он также подчеркнул важность вакцинации от гепатита B и отметил, что гепатиты могут проявляться различными симптомами, такими как болезни крови, боли в суставах и даже сердечный цирроз.

Мясников заключил, что необходимо бережно относиться к своему здоровью, избегать вредных привычек и поддерживать печень правильным образом жизни и питания.

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