Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-глава Совмина СССР Николай Рыжков объяснил, что ушёл из Совфеда из-за возраста
"Десантировавшийся" в Крыму кабан был уничтожен местным охотником
Российский спецназ объявил охоту на лётчика-предателя Кузьминова
Карин Жан-Пьер заявила, что у США нет денег на долгосрочную поддержку ВСУ
Андрей Марочко: Киев использовал сотрудников ППС из Харькова как штурмовиков
Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2023 году
Associated Press: ВСУ почувствуют дефицит оружия к концу ноября, если США не возобновят поддержку
Пранкер отсудил 26 тысяч евро у России за жёсткие действия силовиков
Сийярто: мир не понимает и не разделяет позиции Европы по украинскому конфликту

Гастроэнтеролог Харитонов заявил, что COVID-19 вызывает проблемы с ЖКТ

1:02
Здоровье

Перенесённый COVID-19 в некоторых случаях оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Об этом заявил гастроэнтеролог Андрей Харитонов.

Гастроэнтеролог Харитонов заявил, что COVID-19 вызывает проблемы с ЖКТ
Фото: openverse.org

По его словам, главные причины возникновения проблем — действие самого вируса и приём лекарственных препаратов, назначенных самостоятельно без рекомендации специалиста.

Как пояснил врач, нарушения в работе ЖКТ возникают, если человек лечит кашель при COVID-19 с помощью антибиотиков.

"Это может привести к развитию побочных эффектов — диарее, лекарственному повреждению печени", — подчеркнул Харитонов в беседе с KP.RU.

Он добавил, что пациенты также сталкиваются с диспепсией, жжением в животе, чувством тяжести или синдромом раздражённого кишечника после коронавирусной инфекции.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева посоветовала россиянам чаще включать в меню уху для профилактики рака кишечника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Последние материалы
Российский спецназ объявил охоту на лётчика-предателя Кузьминова
Гастроэнтеролог Харитонов заявил, что COVID-19 вызывает проблемы с ЖКТ
Карин Жан-Пьер заявила, что у США нет денег на долгосрочную поддержку ВСУ
Редкоземельные металлы важны для производство электроники: сложны в добыче, а замены нет
Андрей Марочко: Киев использовал сотрудников ППС из Харькова как штурмовиков
Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2023 году
Associated Press: ВСУ почувствуют дефицит оружия к концу ноября, если США не возобновят поддержку
Пранкер отсудил 26 тысяч евро у России за жёсткие действия силовиков
Сийярто: мир не понимает и не разделяет позиции Европы по украинскому конфликту
Медведь насмерть порвал туристов в канадском национальном парке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников