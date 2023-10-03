Гастроэнтеролог Харитонов заявил, что COVID-19 вызывает проблемы с ЖКТ

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перенесённый COVID-19 в некоторых случаях оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Об этом заявил гастроэнтеролог Андрей Харитонов.

Фото: openverse.org

По его словам, главные причины возникновения проблем — действие самого вируса и приём лекарственных препаратов, назначенных самостоятельно без рекомендации специалиста.

Как пояснил врач, нарушения в работе ЖКТ возникают, если человек лечит кашель при COVID-19 с помощью антибиотиков.

"Это может привести к развитию побочных эффектов — диарее, лекарственному повреждению печени", — подчеркнул Харитонов в беседе с KP.RU.

Он добавил, что пациенты также сталкиваются с диспепсией, жжением в животе, чувством тяжести или синдромом раздражённого кишечника после коронавирусной инфекции.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева посоветовала россиянам чаще включать в меню уху для профилактики рака кишечника.