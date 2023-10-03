Перенесённый COVID-19 в некоторых случаях оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Об этом заявил гастроэнтеролог Андрей Харитонов.
По его словам, главные причины возникновения проблем — действие самого вируса и приём лекарственных препаратов, назначенных самостоятельно без рекомендации специалиста.
Как пояснил врач, нарушения в работе ЖКТ возникают, если человек лечит кашель при COVID-19 с помощью антибиотиков.
"Это может привести к развитию побочных эффектов — диарее, лекарственному повреждению печени", — подчеркнул Харитонов в беседе с KP.RU.
Он добавил, что пациенты также сталкиваются с диспепсией, жжением в животе, чувством тяжести или синдромом раздражённого кишечника после коронавирусной инфекции.
Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева посоветовала россиянам чаще включать в меню уху для профилактики рака кишечника.
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