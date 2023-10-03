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Невролог Кларк назвал причины головной боли у людей

4:10
Здоровье

Головные боли — это распространенное явление, и они могут проявляться разнообразными способами, от легкого дискомфорта до интенсивных  мучений длительностью от нескольких минут до нескольких дней. Когда болит голова, кажется, что боль исходит непосредственно из мозговой ткани, но на самом деле это маловероятно.

Невролог Кларк назвал причины головной боли у людей
Фото: скрин с сайта reseauinternational.net

Мозг не обладает собственными рецепторами боли, несмотря на то, что он воспринимает болевые сигналы из разных частей тела. Так почему же голова болит?

Болевые ощущения могут быть вызваны различными факторами, такими как опухшие носовые пазухи, низкий уровень сахара в крови или травма головы. Однако, в большинстве случаев, они возникают из-за так называемой "отраженной боли", то есть боли, которая чувствуется в одной части тела, но на самом деле исходит из другой, объясняет доктор Чарльз Кларк, невролог и эксперт по головной боли в Vanderbilt Health в Теннесси.

Примером такой "отраженной боли" могут служить головные боли напряжения, которые считаются самым распространенным типом. Они обычно ощущаются в области лба или затылка, но их источником может быть напряжение в мышцах головы, шеи и лица, связанное со стрессом. Кларк утверждает, что головные боли напряжения часто происходят из-за напряжения в других частях тела, таких как плечи или челюсти.

Нервы в мышцах и кровеносных сосудах головы, шеи и лица могут также быть источником боли. Эти нервы могут активироваться различными процессами, такими как расширение сосудов, стресс или мышечное напряжение. После активации они отправляют сигналы в мозг и, несмотря на отсутствие болевых рецепторов в мозге, может возникнуть ощущение, что боль исходит непосредственно из мозговой ткани.

Мигрень представляет собой отдельный тип головной боли и, технически, головная боль всего лишь один из ее симптомов. Головные боли при мигрени могут проявляться разнообразными симптомами и чувствоваться в разных частях головы — это может быть глубокая, поверхностная боль, локализованная в задней, левой, или правой стороне головы, или даже за глазами. Основное отличие мигрени заключается в интенсивности боли.

Мигрень может быть более интенсивной и продолжительной по сравнению с другими головными болями. Это неврологическое расстройство, которое, кроме боли, может сопровождаться тошнотой. Хотя основные причины мигрени не до конца изучены, одной из теорий является связь с тройничным нервом, который чувствителен к болям в голове и лице, а также с твердой мозговой оболочкой, защитным слоем мозга, где кровеносные сосуды могут расширяться и сжиматься.

Предполагается, что мигрень может быть вызвана электрическими событиями в мозгу, которые стимулируют тройничный нерв и вызывают воспалительные реакции. Эта воспалительная цепь событий распространяется через сосуды и нервы, что приводит к ощущению боли в головной области. Кларк сравнивает этот процесс с огнем, который выходит из-под контроля и говорит, что он напоминает цикл обратной связи, который усиливает болевые ощущения и приводит к приступам мигрени. Это объясняет, почему лечение мигрени наиболее эффективно, если начать его как можно раньше.

Хотя связь между болями в разных частях тела и головными хорошо известна, точные механизмы, приводящие к головной боли, до сих пор не полностью поняты. Однако хорошей новостью является то, что существует эффективное лечение для большинства видов головных болей. Изменения образа жизни, практика йоги, безрецептурные препараты, такие как ибупрофен и аспирин, а также рецептурные лекарства могут существенно снизить интенсивность и частоту головных болей.

Кларк заключает: "Если у вас есть проблемы с головной болью, мы часто можем помочь вам почувствовать себя намного лучше".

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Лечение мигрени. Сильная головная боль.
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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