Поможет сердцу и сосудам: врачи напомнили о пользе шиповника

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью многие добавляют в свой рацион больше фруктов, овощей и ягод, стремясь запастись витаминами на зиму. Одним из популярных выборов становятся плоды шиповника, которые можно заваривать или добавлять в чай. Эксперты рассказали изданию "Вести Подмосковья" о полезных свойствах шиповника и том, кому стоит воздержаться от его употребления.

Фото: Wikipedia

Юлия Алешина, старший научный сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены, подчеркнула, что шиповник богат изофлавоноидами, рутином, витаминами С, В2, В6, В1, А, Е, РР, а также минералами. В частности, содержание витамина C в шиповнике превосходит его количество в цитрусовых в 10 раз. Он полезен для иммунитета, работы сердца, укрепления сосудов и снижения уровня плохого холестерина.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов добавил, что шиповник также способствует поддержанию здоровья кожи, зрения, костей и зубов, укрепляет мышцы, улучшает пищеварение и снижает уровень стресса.

Однако несмотря на положительные свойства, плоды шиповника подходят не всем.

Диана Узбекова, член ассоциации нутрициологов, предупредила, что их не следует употреблять при воспалительных заболеваниях ЖКТ, приеме антикоагулянтов и лития, а также при кровотечениях, диабете и камнях в почках. Нутрициолог Ольга Баян подчеркнула, что людям с низким давлением лучше воздержаться от употребления шиповника.

Что касается способов приготовления, можно заваривать шиповник просто кипятком, добавлять его в чай или готовить напиток на водяной бане. Также предложены рецепты шиповникового смузи и чая с имбирем. Однако важно помнить, что перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть медицинские противопоказания.

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