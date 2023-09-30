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Диетолог Гинзбург рекомендует ускорять процесс выздоровления при простуде, включая в рацион мед и яйца

1:00
Здоровье

Врач Михаил Гинзбург утверждает, что при простуде полезны продукты, содержащие флавоноиды. Диетолог Гинзбург рассказывает о продуктах, которые могут способствовать выздоровлению и восстановлению организма при простуде. Он отмечает, что при заболевании необходимо употреблять белок, который обеспечивает организм необходимой энергией для борьбы с инфекцией. Также важны противовоспалительные вещества, включая флавоноиды, сообщает MEDIKFORUM. RU.

Диетолог Гинзбург рекомендует ускорять процесс выздоровления при простуде, включая в рацион мед и яйца
Фото: openverse

По словам Гинзбурга, употребление яиц может способствовать выздоровлению при простуде, так как они предоставляют организму качественный и легко усваиваемый белок. Относительно противовоспалительных компонентов, мед и ягоды могут служить помощниками при ОРВИ и способствовать ускорению выздоровления. Гинзбург также советует добавлять мед в чай в небольших количествах и употреблять ягодные компоты и морсы.

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