Окулист предупреждает: носить контактные линзы во сне может привести к опасным осложнениям

Врач-офтальмолог и профессор Татьяна Шилова предостерегла от опасности ношения контактных линз во сне, подчеркнув, что это один из самых рискованных способов коррекции зрения. Она также подчеркнула, что сон в контактных линзах может вызвать изменения в структуре роговицы глаза и даже привести к "потере глаза" из-за бактериальных инфекций.
Она подчеркнула, что мягкие контактные линзы не предназначены для ношения во сне и даже в течение дня рекомендуется ограничить ношение до 6-8 часов. Врач также подчеркнула, что даже дневное ношение контактных линз может вызывать гипоксию роговицы и внести неблагоприятные изменения в ее структуру.
Шилова предупредила о риске развития бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, а также аллергических реакций при ношении контактных линз во сне. Она также подчеркнула, что ношение линз в ночное время может ухудшить качество слезы, вызвать аллергические реакции и нарушить адаптацию в темноте.
Врач предостерегла от царапин на роговице, которые могут стать входными воротами для инфекций, а также от аллергических реакций, вызванных продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, которые накапливаются на линзе. Она также подчеркнула, что длительное ношение контактных линз может увеличить риск хирургических осложнений при лазерной коррекции зрения, и посоветовала использовать линзы только как временное решение перед проведением данной процедуры.
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