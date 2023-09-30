В чём польза и вред увлажнителя воздуха в доме

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением отопительного сезона многие владельцы квартир начинают жаловаться на повышенную сухость воздуха. Люди закупаются увлажнителями. Но есть и такие, кто считает их вредными и предпочитает увлажнять воздух советским способом.

Фото: http://cdn.home-designing.com/

В чём польза увлажнителя воздуха и действительно ли он может причинить вред, разобралась Общественная Служба Новостей.

Издание сообщает, что увлажнитель воздуха полезен в следующих случаях: наличии в доме маленьких детей, храпе, пыли и трудностях с дыханием, работе кондиционеров и обогревателей, особенностях мебели, наличии цветов.

Вред, который может возникнуть при использовании увлажнителя, ограничивается громким звуком у некоторых моделей, возникновением луж и плесени, образованием белого налёта на мебели и цветением воды внутри прибора.

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