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Кардиолог Кореневич рассказала, почему мы толстеем, когда не высыпаемся

2:47
Здоровье

Взаимосвязь между избыточным весом и качеством сна не сразу очевидна, но они взаимосвязаны, образуя порочный круг. Недостаток сна может способствовать увеличению веса, а избыточный вес может усугубить проблемы со сном. Вот как работает этот цикл:

Кардиолог Кореневич рассказала, почему мы толстеем, когда не высыпаемся
Фото: Нейросеть Шедеврум

Повышенный аппетит: Когда вы не высыпаетесь, это нарушает ваш гормональный баланс. Уровень гормона голода грелина повышается, в то время как уровень лептина, который подавляет аппетит, снижается. Этот дисбаланс приводит к усилению чувства голода, особенно в отношении продуктов с высоким содержанием простых углеводов и сахара.

Выбор нездоровой пищи: Люди, страдающие недосыпанием, как правило, выбирают более жирные и высококалорийные продукты, не уделяя особого внимания их питательной ценности или насыщенности. Недостаток сна может привести к тяге к чипсам, крекерам и сладостям, и люди менее склонны прилагать усилия для приготовления более полезных блюд.

Недостаток энергии для физической активности: Сонливость приводит к ощущению вялости и усталости, что снижает ваш общий уровень энергии. Это может привести к отсутствию мотивации к физической активности, что снижает вероятность того, что вы будете заниматься физическими упражнениями или даже ежедневными видами деятельности, такими как ходьба.

Повышенный уровень стресса: Современная жизнь и без того наполнена стрессорами, а бессонница может усугубить эмоциональное расстройство. Стресс может подтолкнуть людей к стрессовому питанию, часто выбирая высококалорийные, сладкие продукты. Это увековечивает цикл стресса и переедания.

Ухудшение сна: Плохое качество сна может привести к хроническому стрессу. Чем дольше вы испытываете проблемы со сном, тем выше уровень вашего стресса, что приводит к увеличению выработки гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. Эти гормоны могут повышать кровяное давление, уровень сахара в крови и холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Плохой сон может еще больше ухудшиться, и вы можете продолжать набирать вес, усугубляя проблемы со здоровьем и стресс.

Разрыв этого порочного круга необходим как для физического, так и для психического благополучия. Установление здорового режима сна может помочь улучшить гормональный баланс, уменьшить стресс и способствовать лучшему выбору продуктов питания. Это цикл положительной обратной связи, который может сработать в вашу пользу, если вы отдадите предпочтение хорошему сну.

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