Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: в России у купленных в интернете iPhone 15 может не работать связь
Кардиолог Кореневич рассказала, почему мы толстеем, когда не высыпаемся
СМИ: на акции сожжения Корана в Швеции задержали двух человек
Аналитик Фролов заявил, что ждать падения цен на топливо россиянам не стоит
Келли Роуленд случайно обнажила грудь на Неделе моды в Париже
Тимур Хайдаров после громкого скандала отказался от руководства клиникой
После развода экс-жена Вячеслава Малафеева заблокировала его дочь
Юмористка Елена Степаненко удивила поклонников своей внешностью в молодости
Ветеран "Альфы" предсказал победу силовиков в конфликте с "Яндексом" и VK

Врач Чугунникова посоветовала есть кислые ягоды для поддержания иммунитета осенью

1:42
Здоровье

С наступлением прохладных осенних дней у многих снижается иммунитет к ОРВИ и другим сезонным недугам. Чтобы оставаться в форме и не болеть, важно хорошо высыпаться и придерживаться режима дня. Об этом напомнила врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог Анна Чугунникова.

Врач Чугунникова посоветовала есть кислые ягоды для поддержания иммунитета осенью
Фото: "black currant (cassis)" by kahvikisu is licensed under CC BY 2.0.

Врач подчеркнула, что осенью очень важно уделять время физическим нагрузкам. Можно тренироваться несколько раз в неделю, а можно просто больше ходить пешком, если к занятиям спортом имеются какие-то противопоказания.

Обязательно нужно придерживаться режима труда и отдыха, достаточно отдыхать и находить время для любимого дела, ведь это является лучшим способом борьбы со стрессом.

Очень важно пить осенью достаточное количество воды, несмотря на то, что в холодное время пить хочется значительно меньше. Очень хорошо утром натощак выпивать стакан воды — это улучшает работу кишечника и предупреждает запоры, пишет Газета.Ru.

Нужно есть больше овощей и фруктов, а для поддержания иммунитета особенно хороши кислые ягоды, в которых содержится большое количество витамина С. К таким ягодам относятся, например, облепиха, вишня, черноплодная рябина, клюква, брусника, смородина.

"Старайтесь ежедневно употреблять пищу, содержащую животный и растительный белок: мясо, птица, рыба, яйцо, творог, нут, фасоль, горох, чечевица, грибы, орехи. Белок — это строительный материал для выработки защитных антител иммунной системой", — добавила Чугунникова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Названы ЛУЧШИЕ ЯГОДЫ для укрепления ИММУНИТЕТА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках

Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.

Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Стало ясно, на что надеется Запад, строя военные заводы на Украине
Россия нанесёт ядерные удары по объектам США и Британии
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Последние материалы
В России больше не осталось официально ввезенных Volkswagen Touareg: продали последний
56-летняя Памела Андерсон появилась на публике без макияжа
"Зенит" впервые в истории потерпел поражение от "Оренбурга"
Балерина Анастасия Волочкова назвала регулярный секс секретом своей фигуры
Никол Пашинян заявил об уходе всех армян из Нагорного Карабаха
Актриса Кристина Асмус сообщила, что ей сделали операцию, и поделилась печальными подробностями
Нет дыма без огня: грядут урановые санкции Москвы против США
Волочкова рассказала, что имеет подтянутую фигуру из-за секса и позитива
Певец Игорь Николаев после операции на сердце повысил ценник на 1 млн рублей
Эксперты: онлайн-торговля Lada без наценки заинтересует многих россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников