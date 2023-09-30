Врач Чугунникова посоветовала есть кислые ягоды для поддержания иммунитета осенью

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением прохладных осенних дней у многих снижается иммунитет к ОРВИ и другим сезонным недугам. Чтобы оставаться в форме и не болеть, важно хорошо высыпаться и придерживаться режима дня. Об этом напомнила врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог Анна Чугунникова.

Фото: "black currant (cassis)" by kahvikisu is licensed under CC BY 2.0.

Врач подчеркнула, что осенью очень важно уделять время физическим нагрузкам. Можно тренироваться несколько раз в неделю, а можно просто больше ходить пешком, если к занятиям спортом имеются какие-то противопоказания.

Обязательно нужно придерживаться режима труда и отдыха, достаточно отдыхать и находить время для любимого дела, ведь это является лучшим способом борьбы со стрессом.

Очень важно пить осенью достаточное количество воды, несмотря на то, что в холодное время пить хочется значительно меньше. Очень хорошо утром натощак выпивать стакан воды — это улучшает работу кишечника и предупреждает запоры, пишет Газета.Ru.

Нужно есть больше овощей и фруктов, а для поддержания иммунитета особенно хороши кислые ягоды, в которых содержится большое количество витамина С. К таким ягодам относятся, например, облепиха, вишня, черноплодная рябина, клюква, брусника, смородина.

"Старайтесь ежедневно употреблять пищу, содержащую животный и растительный белок: мясо, птица, рыба, яйцо, творог, нут, фасоль, горох, чечевица, грибы, орехи. Белок — это строительный материал для выработки защитных антител иммунной системой", — добавила Чугунникова.

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