Суши стали обыденным угощением в различных странах мира, где многие люди выбирают это блюдо, а также другие виды сырой рыбы, чтобы насладиться вкусом.
Суши обычно относят к безопасной и полезной еде. Однако, несмотря на их вкус, суши могут представлять определенные риски для здоровье как для отдельных лиц, так и для общества в целом.
Хеджон Ли, защитившая недавно докторскую диссертацию в Норвежском университете науки и технологии (NTNU) по биотехнологии и пищевым наукам, подчеркивает, что бактерии, содержащиеся в суши, сашими и рыбных продуктах холодного копчения, могут быть опасными для регулярного потребления, особенно для людей, у кооторых ослаблена иммунная система, детей и пожилых людей.
В своей диссертации Ли исследовала разнообразные штаммы бактерий Aeromonas в морепродуктах, не подвергающихся интенсивной обработке. Она отмечает, что отсутствие термической обработки или использование альтернативных антибактериальных методов существенно увеличивает риск размножения бактерий.
"Мы стремились расширить понимание о роли аэромонад в порче продуктов и вызывании заболеваний, а также выяснить, способны ли сырые морепродукты распространять бактерии, устойчивые к антибиотикам", — отмечает доктор Ли.
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