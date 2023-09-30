Эксперты рассказали, кому может навредить потребление суши и роллов

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Суши стали обыденным угощением в различных странах мира, где многие люди выбирают это блюдо, а также другие виды сырой рыбы, чтобы насладиться вкусом.

Фото: Wikipedia

Суши обычно относят к безопасной и полезной еде. Однако, несмотря на их вкус, суши могут представлять определенные риски для здоровье как для отдельных лиц, так и для общества в целом.

Хеджон Ли, защитившая недавно докторскую диссертацию в Норвежском университете науки и технологии (NTNU) по биотехнологии и пищевым наукам, подчеркивает, что бактерии, содержащиеся в суши, сашими и рыбных продуктах холодного копчения, могут быть опасными для регулярного потребления, особенно для людей, у кооторых ослаблена иммунная система, детей и пожилых людей.

В своей диссертации Ли исследовала разнообразные штаммы бактерий Aeromonas в морепродуктах, не подвергающихся интенсивной обработке. Она отмечает, что отсутствие термической обработки или использование альтернативных антибактериальных методов существенно увеличивает риск размножения бактерий.

"Мы стремились расширить понимание о роли аэромонад в порче продуктов и вызывании заболеваний, а также выяснить, способны ли сырые морепродукты распространять бактерии, устойчивые к антибиотикам", — отмечает доктор Ли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

ВРЕД СУШИ и вред роллов. Вся правда о суши!