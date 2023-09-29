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Кардиолог Шляхто объяснил, чем опасно низкое давление

1:52
Здоровье

Некоторые люди могут многие годы жить с пониженным артериальным давлением, и в большинстве случаев это не вызывает серьезных проблем. Тем не менее, есть ситуации, когда низкое давление может быть признаком подлежащих вниманию состояний.

Кардиолог Шляхто объяснил, чем опасно низкое давление
Фото: openverse

Профессор, академик РАН и президент Российского кардиологического общества, Евгений Шляхто, подчеркивает, что пониженное давление часто проходит бессимптомно и может быть характерным для определенных групп людей, таких как молодые люди с астеническим телосложением, спортсмены, а также жители высокогорных и жарких регионов.

Однако, согласно Шляхто, снижение артериального давления может также являться признаком серьезных и опасных для здоровья состояний, включая сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, кровотечения, острые инфекционные процессы, травмы и патологии центральной нервной системы.

Если низкое давление сопровождается такими симптомами, как бледность кожи, головокружение, учащенное сердцебиение, одышка, тошнота или предобморочное состояние, это требует особого внимания. Также следует обратить внимание на случаи потери сознания, так как это повышает риск получения травм.

В пожилом возрасте низкое артериальное давление может привести к уменьшению кровоснабжения и питания органов и систем. Если у человека постоянно наблюдается пониженное артериальное давление, рекомендуется включить в повседневную практику регулярные физические нагрузки, принимать контрастные души, соблюдать режим труда и отдыха, обеспечивать полноценный сон, употреблять достаточное количество воды, воздерживаться от алкоголя и избегать резких изменений положения тела.

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Чем опасно низкое давление? Причины и симптомы пониженного давления или гипотонии
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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