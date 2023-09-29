Доктор Мясников рассказал о пяти неочевидных привычках, которые вредят сердцу

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о привычках, которые наносят вред сердцу, хотя напрямую с ним и не связаны.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Одной из таких привычек Мясников назвал использование гаджетов перед сном. Их светящийся экран нарушает выработку меланина, влияющего на сон. Постоянные нарушения сна могут быть причиной ожирения, диабета, онкологии и проблем с сердцем, уверен телеведущий.

Во-вторых, излишнюю нагрузку на сердце оказывают инфекции, перенесённые на ногах. Риск инфаркта или инсульта в таких случаях возрастает на 25-30%, подчеркнул Мясников.

В-третьих, нельзя сдерживать и копить в себе эмоции, уверен эксперт.

"Одно дело, если ты выплеснул эмоции, другое — если они накапливаются. Давление повышается, уровень стресса закрепляется и начинает губительно действовать на сосуды", — отметил врач в эфире программы "О самом главном".

Четвёртой неочевидно вредной для сердца привычкой доктор назвал частое использования сосудосуживающих капель, которые действуют не только в месте нанесения. Если человек здоров, это ему не страшно, но если у него тяжёлый атеросклероз, использовать сосудосуживающие капли нельзя.

В-пятых, нужно избегать избытка простых углеводов в рационе, напомнил доктор. Они также ведут к сердечным заболеваниям.

"Это может быть, но как исключение, как праздник. А потом надо есть здоровую пищу, тем более что она очень вкусная", — добавил Мясников.

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