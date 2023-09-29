Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о привычках, которые наносят вред сердцу, хотя напрямую с ним и не связаны.
Одной из таких привычек Мясников назвал использование гаджетов перед сном. Их светящийся экран нарушает выработку меланина, влияющего на сон. Постоянные нарушения сна могут быть причиной ожирения, диабета, онкологии и проблем с сердцем, уверен телеведущий.
Во-вторых, излишнюю нагрузку на сердце оказывают инфекции, перенесённые на ногах. Риск инфаркта или инсульта в таких случаях возрастает на 25-30%, подчеркнул Мясников.
В-третьих, нельзя сдерживать и копить в себе эмоции, уверен эксперт.
"Одно дело, если ты выплеснул эмоции, другое — если они накапливаются. Давление повышается, уровень стресса закрепляется и начинает губительно действовать на сосуды", — отметил врач в эфире программы "О самом главном".
Четвёртой неочевидно вредной для сердца привычкой доктор назвал частое использования сосудосуживающих капель, которые действуют не только в месте нанесения. Если человек здоров, это ему не страшно, но если у него тяжёлый атеросклероз, использовать сосудосуживающие капли нельзя.
В-пятых, нужно избегать избытка простых углеводов в рационе, напомнил доктор. Они также ведут к сердечным заболеваниям.
"Это может быть, но как исключение, как праздник. А потом надо есть здоровую пищу, тем более что она очень вкусная", — добавил Мясников.
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