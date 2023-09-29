Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог назвала продукты для укрепления иммунитета
Врачи назвали симптом, возникающий за пару лет до агрессивной онкологии
В США умерла старейшая в стране женщина-сенатор
Болгария обвинила Россию в попытке замедлить темпы перехода страны к евро
Зепюр Брутян выложила видео с Павлом Прилучным и сыном: "Нашему малышу исполнилось пять месяцев"
Губернатор Брянской области Богомаз: границу националистам пересечь не удалось
В Ростовской области пыталась сбежать чиновница, у которой нашли патроны и винтовку
Фигурист Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами
Мужчину задержали за дрифт под наркотиками в Волгограде

Доктор Мясников рассказал о пяти неочевидных привычках, которые вредят сердцу

Здоровье

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о привычках, которые наносят вред сердцу, хотя напрямую с ним и не связаны.

Доктор Мясников рассказал о пяти неочевидных привычках, которые вредят сердцу
Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Одной из таких привычек Мясников назвал использование гаджетов перед сном. Их светящийся экран нарушает выработку меланина, влияющего на сон. Постоянные нарушения сна могут быть причиной ожирения, диабета, онкологии и проблем с сердцем, уверен телеведущий.

Во-вторых, излишнюю нагрузку на сердце оказывают инфекции, перенесённые на ногах. Риск инфаркта или инсульта в таких случаях возрастает на 25-30%, подчеркнул Мясников.

В-третьих, нельзя сдерживать и копить в себе эмоции, уверен эксперт.

"Одно дело, если ты выплеснул эмоции, другое — если они накапливаются. Давление повышается, уровень стресса закрепляется и начинает губительно действовать на сосуды", — отметил врач в эфире программы "О самом главном".

Четвёртой неочевидно вредной для сердца привычкой доктор назвал частое использования сосудосуживающих капель, которые действуют не только в месте нанесения. Если человек здоров, это ему не страшно, но если у него тяжёлый атеросклероз, использовать сосудосуживающие капли нельзя.

В-пятых, нужно избегать избытка простых углеводов в рационе, напомнил доктор. Они также ведут к сердечным заболеваниям.

"Это может быть, но как исключение, как праздник. А потом надо есть здоровую пищу, тем более что она очень вкусная", — добавил Мясников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Последние материалы
В Ростовской области пыталась сбежать чиновница, у которой нашли патроны и винтовку
Фигурист Роман Костомаров показал, как плавает в бассейне с протезами
Мужчину задержали за дрифт под наркотиками в Волгограде
"Восточная хитрость" Токаева не отменяет осторожности Москвы
"Царьград": Казахстан вонзил нож в спину России — плохая и очень плохая версии
Иван Ургант впервые за долгий период времени предстал перед публикой
Во время задержания украинская чиновница хотела съесть взятку
Сергей Белоголовцев прошелся по фигуре Поплавской: "Яночка, малыш, хватит есть"
Mash: украинская ДРГ в составе около 50 человек пыталась зайти на территорию Брянской области
Учёные предлагают вместо виагры использовать яд бразильского паука
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников