Врач Носков: безопасной для здоровья дозы вина не существует

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты обсуждают пользу и вред вина на протяжении многих лет. Напиток может быть хорошим, если он натуральный, без сахара и добавок. Однако польза алкоголя напрямую зависит от количества выпитого. Об этом рассказал врач-терапевт Иван Носков в беседе с порталом "Страсти".

Фото: freepik.com

Специалист отметил, что у ВОЗ есть рекомендации по примерному количеству употребления вина в день, которое положительно будет влиять на организм. Рассчитывается оно как 1,5 мл вина на 1 кг массы тела, но и эти данные не являются доказанными, добавил доктор.

"Поэтому на данный момент можно сказать, что безопасного для употребления и здоровья количества алкоголя не существует", — заключил эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что красное вино улучшает кровь и защищает сосуды.

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Что будет если регулярно пить вино? Польза и вред красного вина.