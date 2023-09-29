Ученые заявили, что ходьба по лестнице снизит риск болезней сердца на 20%

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Тулейнского университета обнаружили, что подъем по лестнице более чем на 50 ступеней в день может снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%, как показало исследование, опубликованное в журнале Atherosclerosis.

Фото: Wikipedia

В рамках исследования были использованы данные 450 тысяч взрослых из Британского биобанка с медианным периодом наблюдения в 12,5 лет. Ученые оценили склонность участников к сердечно-сосудистым заболеваниям на основе семейной истории и образа жизни.

Результаты исследования указывают на связь ежедневного подъема по лестнице с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20%, при этом чем больше ступенек преодолевал человек, тем ниже был риск. Особенно выгодным этот вид активности оказался для тех, кто имел наивысший риск.

Авторы подчеркивают, что краткие периоды высокой нагрузки при подъеме по лестнице представляют собой эффективный и малозатратный метод улучшения состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также липидного профиля, особенно для тех, кто не может следовать рекомендациям по физической активности. Результаты исследования подчеркивают потенциальные преимущества подъема по лестнице в качестве первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ходьба по лестнице. Польза ходьбы и возможный вред.