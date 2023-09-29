Щитовидная железа является достаточно молчаливым органом, поэтому заболевания, которые связаны с её работой, часто протекают малозаметно для пациента, сообщил врач-стоматолог Илья Антонов.
По его словам, в некоторых случаях именно во время посещения стоматолога можно обнаружить проблемы с щитовидкой.
"Первое, на что обращает внимание пациент в такой ситуации, — сухость во рту", — отметил доктор в интервью сайту aif.ru.
Он также предупредил о возникновении отёков слизистой на челюстях и набухании десневых сосочков. Впоследствии у человека начинает пересыхать и даже трескаться кожа на губах, указал специалист. Как подчеркнул Антонов, сухость, выпадение волос, колебание веса, отёки на веках — всё это нередко указывает на сбой в щитовидной железе.
Если игнорировать данные признаки, возникнут серьёзная интоксикация организма и гнойные процессы в ротовой полости, добавил врач. Доктор назвал ещё несколько симптомов заболеваний щитовидной железы:
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