Врач Антонов: сухость во рту указывает на проблемы с щитовидной железой

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щитовидная железа является достаточно молчаливым органом, поэтому заболевания, которые связаны с её работой, часто протекают малозаметно для пациента, сообщил врач-стоматолог Илья Антонов.

Фото: openverse

По его словам, в некоторых случаях именно во время посещения стоматолога можно обнаружить проблемы с щитовидкой.

"Первое, на что обращает внимание пациент в такой ситуации, — сухость во рту", — отметил доктор в интервью сайту aif.ru.

Он также предупредил о возникновении отёков слизистой на челюстях и набухании десневых сосочков. Впоследствии у человека начинает пересыхать и даже трескаться кожа на губах, указал специалист. Как подчеркнул Антонов, сухость, выпадение волос, колебание веса, отёки на веках — всё это нередко указывает на сбой в щитовидной железе.

Если игнорировать данные признаки, возникнут серьёзная интоксикация организма и гнойные процессы в ротовой полости, добавил врач. Доктор назвал ещё несколько симптомов заболеваний щитовидной железы:

Общее недомогание;

Потеря веса;

Отсутствие сил, усталость;

Плохое настроение;

Неправильная работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).