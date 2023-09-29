Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские врачи нашли тревожные признаки, часто предшествующие онкологии. Медики из Суррея и Оксфорда изучили данные более 40 тысяч человек, сообщает Pronews.gr.

Фото: Openverse

Согласно выводам специалистов, пациенты отмечают резкую потерю веса без особых усилий примерно за два года до того, как им диагностируют опасный недуг. Свзяь была установлена между похудением и раком поджелудочной железы.

У ряда людей фиксировалось повышение сахара в крови незадолго до обнаружения недуга. При этом у таких пациентов не было диабета.

Онколог и хирург Иван Карасёв отметил, что рак поджелудочной — один из самых агрессивных видов онкологии. При этом типе пятилетняя выживаемость составляет всего пять процентов.

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Лечение рака поджелудочной железы