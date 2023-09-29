Британские врачи нашли тревожные признаки, часто предшествующие онкологии. Медики из Суррея и Оксфорда изучили данные более 40 тысяч человек, сообщает Pronews.gr.
Согласно выводам специалистов, пациенты отмечают резкую потерю веса без особых усилий примерно за два года до того, как им диагностируют опасный недуг. Свзяь была установлена между похудением и раком поджелудочной железы.
У ряда людей фиксировалось повышение сахара в крови незадолго до обнаружения недуга. При этом у таких пациентов не было диабета.
Онколог и хирург Иван Карасёв отметил, что рак поджелудочной — один из самых агрессивных видов онкологии. При этом типе пятилетняя выживаемость составляет всего пять процентов.
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