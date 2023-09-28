Онколог назвал причину, по которой сложно заметить рак груди

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак молочной железы часто протекает бессимптомно, что создает трудности в его выявлении, как отмечает врач-онколог-маммолог Тенгиз Аллахяров.

Фото: Openverse

Он подчеркивает, что боли отсутствуют, и заболевание не проявляет себя. Обычно опухоли обнаруживаются женщинами самостоятельно, зачастую случайно, например, при проведении ультразвукового исследования или маммографии. Врач предупреждает, что если женщина не проходит регулярные профилактические обследования и не консультируется с врачом, риск заболевания возрастает.

Он также подчеркивает важность формирования привычки регулярного самообследования. Врач отмечает, что образ жизни играет немаловажную роль.

"Риск развития рака молочной железы увеличивается у людей с избыточным весом, вредными привычками, нарушениями питания, гормональными сбоями, заболеваниями щитовидной железы и проблемами в гинекологии. Основное внимание следует уделить регулярному самообследованию, особенно пальпации молочных желез. Регулярное еженедельное обследование поможет знакомиться с структурой тканей молочной железы, и при появлении каких-либо изменений женщина сможет их своевременно заметить. Вместо того чтобы оставаться в ожидании и надеяться, что все пройдет само собой, лучше обратиться за помощью к специалисту", — подчеркнул Тенгиз Аллахяров.

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Как не пропустить рак молочной железы? Какие симптомы должны насторожить?