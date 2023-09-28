Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тюмени раскрыли более 40 нелегальных ломбардов
Гурулёв: Россия на колени не становится, Запад не дождётся
Актёр Лазарев заявил, что режиссёр Богомолов издевался над актёрами "Ленкома"
Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перешёл в греческую "Ламию"
В США прошли первые слушания по импичменту Байдену
В Санкт-Петербурге 52-летняя гражданка привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского
Министр финансов Силуанов об инфляции в РФ: Если не покупать, то цены нормальные
Эксперты рассказали, может ли микроволновка влиять негативно на здоровье
Индексы РТС и Мосбиржи поднялись на 1,18-1,32%: каковы прогнозы

Онколог назвал причину, по которой сложно заметить рак груди

1:29
Здоровье

Рак молочной железы часто протекает бессимптомно, что создает трудности в его выявлении, как отмечает врач-онколог-маммолог Тенгиз Аллахяров.

Онколог назвал причину, по которой сложно заметить рак груди
Фото: Openverse

Он подчеркивает, что боли отсутствуют, и заболевание не проявляет себя. Обычно опухоли обнаруживаются женщинами самостоятельно, зачастую случайно, например, при проведении ультразвукового исследования или маммографии. Врач предупреждает, что если женщина не проходит регулярные профилактические обследования и не консультируется с врачом, риск заболевания возрастает.

Он также подчеркивает важность формирования привычки регулярного самообследования. Врач отмечает, что образ жизни играет немаловажную роль.

"Риск развития рака молочной железы увеличивается у людей с избыточным весом, вредными привычками, нарушениями питания, гормональными сбоями, заболеваниями щитовидной железы и проблемами в гинекологии. Основное внимание следует уделить регулярному самообследованию, особенно пальпации молочных желез. Регулярное еженедельное обследование поможет знакомиться с структурой тканей молочной железы, и при появлении каких-либо изменений женщина сможет их своевременно заметить. Вместо того чтобы оставаться в ожидании и надеяться, что все пройдет само собой, лучше обратиться за помощью к специалисту", — подчеркнул Тенгиз Аллахяров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как не пропустить рак молочной железы? Какие симптомы должны насторожить?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову
Политологам-патриотам начали подкидывать под двери свиные головы
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
Русская Охта — колыбель Санкт-Петербурга Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Жестоко убивший девушку россиянин вернулся с СВО
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Последние материалы
В Санкт-Петербурге 52-летняя гражданка привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского
Министр финансов Силуанов об инфляции в РФ: Если не покупать, то цены нормальные
Эксперты рассказали, может ли микроволновка влиять негативно на здоровье
Онколог назвал причину, по которой сложно заметить рак груди
Индексы РТС и Мосбиржи поднялись на 1,18-1,32%: каковы прогнозы
Археологи подтвердили долгую политическую борьбу за власть в Китае
Мужчина вышел из комы за два часа до отключения систем жизнеобеспечения
Художник Сафронов заявил, что автор не проявил фантазии при воссоздании памятника Борису Моисееву
Глава Минздрава Мурашко заявил о подъеме заболеваемости ковидом в России
Новый патент: Apple разрабатывает умную одежду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников