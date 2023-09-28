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Нутрициолог рассказала, можно ли пить воду на ночь

1:33
Здоровье

Существует мнение, что пить воду на ночь — нельзя. В качестве последствий называют: отёки, плохое качества сна, поскольку организму придётся долго перерабатывать воду. Но это всё - мифы, уверяет спортивный нутрициолог Ольга Беседина.

Нутрициолог рассказала, можно ли пить воду на ночь
Фото: "water drops" by fox_kiyo is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Отёки возникают, когда не хватает жидкости, а не из-за "лишней" воды. Всё "лишнее" выводится из организма известным способом. А вот если пить недостаточно — организм будет "запасать" воду в тканях, чтобы если что — подольше протянуть.

К тому же если вам хочется пить, но вы не пьёте — хорошего качества сна не будет. Даже если перетерпеть и уснуть с жаждой — вы все равно проснетесь, чтобы попить. Наше тело — идеальная система. И раз обезвоживание очень опасно для жизни, то организм не даст вам спокойно спать. Он сделает всё, чтобы уменьшить опасность", — отмечает эксперт.

Пить воду перед сном — абсолютно нормально. Вы спокойно засыпаете без дискомфорта. Вода в организме не "перерабатывается". Она всасывается в тонкой кишке. А потом через лимфу и кровь попадает в ткани, и это не занимает у организма кучу сил и энергии.

"Еда в желудке остаётся около 4 часов. А вода за 10-15 минут покидает желудок и идёт дальше. И где-то за 1.5-2 часа уже попадает в мочевой пузырь. Так что вода вообще никак не перетруждает наш организм", — резюмирует эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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