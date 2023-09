Your browser does not support the audio element.

Очень часто люди, жалуясь на память, неверно идентифицируют проблему. Например, типичная жалоба: "Неделю слушал аудиокнигу про здоровье — ничего не помню, ни одного факта, ни одной рекомендации”. На деле оказывается, что просто во время прослушивания аудиокниги (или прочтения статьи, просмотра лекции) мысли человека были совсем в другом месте. Пока он слушал, он думал о работе, о предстоящих покупках, отвлекался на сообщения и т. п. Это совсем не про память, а про концентрацию внимания — очень характерная проблема для современного человека. Внимание и внимательность можно вполне успешно тренировать. Как — рассказал читателям Pravda.Ru психолог Алексей Сапкин.

