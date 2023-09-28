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Психолог перечислил способы тренировки внимания

1:53
Здоровье

Очень часто люди, жалуясь на память, неверно идентифицируют проблему. Например, типичная жалоба: "Неделю слушал аудиокнигу про здоровье — ничего не помню, ни одного факта, ни одной рекомендации”. На деле оказывается, что просто во время прослушивания аудиокниги (или прочтения статьи, просмотра лекции) мысли человека были совсем в другом месте. Пока он слушал, он думал о работе, о предстоящих покупках, отвлекался на сообщения и т. п. Это совсем не про память, а про концентрацию внимания — очень характерная проблема для современного человека. Внимание и внимательность можно вполне успешно тренировать. Как — рассказал читателям Pravda.Ru психолог Алексей Сапкин.

Психолог перечислил способы тренировки внимания
Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

"Часто достаточно просто разобраться с отвлекающими факторами — к примеру, отключить ненужные уведомления на телефоне. Если вы поймали себя за посторонними мыслями при чтении книги — пообещайте себе вернуться к ним в уместное время и полностью погрузитесь в чтение. Именно такой подход, а не тренировка памяти, может оказаться относительно быстрым решением проблемы", — отмечает эксперт.

Кроме того, как внимание, так и память чрезвычайно уязвимы перед недостатком сна. Не будет преувеличением сказать, что они страдают в первую очередь при недосыпе. И наладить режим сна это, пожалуй, второй "быстрый” способ решить проблему.

Очень важно вовремя выявить патологические нарушения памяти или внимания. Если вы сами чувствуете что-то подобное или ваши близкие замечают какие-то изменения в ваших когнитивных (познавательных) способностях, то лучше посетить психотерапевта. К сожалению, это может быть симптомом не только переутомления или стресса, но и серьезных заболеваний.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
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