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Психолог Тхостов: характер пациента влияет на исход рака

1:09
Здоровье

Исход рака во многом зависит от характера пациента и его отношения к происходящему. Об этом заявил учёный, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

Психолог Тхостов: характер пациента влияет на исход рака
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я 15 лет работал в онкоцентре и видел, что люди, которые надеются на успех, имеют больше шансов победить рак, а пациенты, которые легли и смирились, угасают раньше", — рассказал Тхостов, которого цитирует Газета.Ru.

Эксперт считает, что дело тут в энтузиазме первых, в том, что они стараются чётко следовать советам врача, своевременно выполнять назначенные процедуры, в то время как вторая категория больных просто смиряется со своей участью и не хочет больше бороться.

Люди, подверженные тревогам и депрессии, имеют более низкий иммунитет, что также увеличивает предрасположенность к заболеваниям. Чересчур тревожные люди уделяют слишком много внимания своим ощущениям, и это иногда может стать навязчивой идеей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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