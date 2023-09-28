Эректильная дисфункция, помимо больших психологических и физических проблем, является предвестником инфаркта. Об этом сообщил к. м.н., врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики Константин Антонов.
Врач объяснил, что одной из причин проблем с эрекцией могут быть атеросклеротические бляшки в сосудах, из-за которых половой член недостаточно снабжается кровью.
Как только у мужчины появляются проблемы с эрекцией, нужно понимать, что за ними могут последовать серьёзные заболевания сердца, пишет Газета.Ru.
Дело в том, что если бляшки появились в сосудах полового члена, в других сосудах организма они тоже могут быть, включая сосуды сердца.
"После появления у мужчины с эректильной дисфункции риск развития инфаркта повышается до 59%. Поэтому так важно не замалчивать эту проблему, а обратиться к врачу и пройти полную диагностику, чтобы определить причину", — подчеркнул Антонов.
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