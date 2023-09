Эректильная дисфункция, помимо больших психологических и физических проблем, является предвестником инфаркта. Об этом сообщил к. м.н., врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики Константин Антонов.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.