Терапевт Тимощенко: избавиться от мигрени помогут спорт и сон

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что восстановление режима сна может оказаться эффективным средством в борьбе с головной болью. В беседе с изданием NEWS.ru она выделила несколько привычек, способных облегчить этот неприятный симптом.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Тимощенко подчеркнула, что для взрослого человека важно спать не менее семи-девяти часов. Она также рекомендовала ограничивать потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сладости и слишком соленые блюда, а также избегать напитков с высоким содержанием кофеина. Важным шагом является также исключение алкоголя и курения, а также избегание стрессовых ситуаций.

Терапевт также отметила, что регулярные занятия спортом, включая ходьбу на свежем воздухе, могут оказать положительное воздействие на общее здоровье и уменьшить проявление головной боли.

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