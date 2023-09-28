Диетолог Мухина: употребление винограда после 60 лет может быть опасным для здоровья

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предостерегает пожилых людей от употребления винограда после 60 лет, так как это может усугубить проблемы со здоровьем.

Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

Многие пожилые люди страдают от инсулинорезистентности или сахарного диабета, и виноград, с высоким гликемическим индексом, может значительно повысить уровень глюкозы в крови, что делает его нежелательным для диабетиков.

Кроме того, виноград может вызвать обострение гастрита и язвенной болезни, так как он стимулирует выделение желудочного сока.

Его употребление не рекомендуется при диарее, так как он может усилить слабительный эффект, и также противопоказано при почечной недостаточности из-за высокого содержания калия. По данным Москва 24, врач призывает быть осторожными и внимательными к выбору продуктов питания для поддержания здоровья после 60 лет.

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