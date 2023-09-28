Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предостерегает пожилых людей от употребления винограда после 60 лет, так как это может усугубить проблемы со здоровьем.
Многие пожилые люди страдают от инсулинорезистентности или сахарного диабета, и виноград, с высоким гликемическим индексом, может значительно повысить уровень глюкозы в крови, что делает его нежелательным для диабетиков.
Кроме того, виноград может вызвать обострение гастрита и язвенной болезни, так как он стимулирует выделение желудочного сока.
Его употребление не рекомендуется при диарее, так как он может усилить слабительный эффект, и также противопоказано при почечной недостаточности из-за высокого содержания калия. По данным Москва 24, врач призывает быть осторожными и внимательными к выбору продуктов питания для поддержания здоровья после 60 лет.
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