Ученые нашли средство, которое поможет похудеть без голодовок

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Флориды разработали инновационный препарат для похудения, который не оказывает воздействия на аппетит и объем потребляемой пищи человеком. Их разработка, названная SLU-PP-332, основана на принципах, схожих с тренировками в спортивном зале. При употреблении препарата у человека повышается выносливость, что приводит к значительному расходованию энергии, сопоставимому с интенсивной физической активностью. Таким образом, рацион питания и объем потребляемой пищи перестают иметь принципиальное значение.

Фото: https://ipawc.com

Эффективность препарата SLU-PP-332 обусловлена стимуляцией естественного метаболического пути, связанного с физической активностью. Ученые объяснили, что такой результат достигается за счет воздействия на группу белков ERR, которые играют ключевую роль в регуляции метаболических процессов в энергопотребляющих тканях, включая мышцы, сердце и мозг.

Первые результаты испытаний на мышах показали удивительные изменения: у грызунов количество набранного жира сократилось в десять раз, что привело к потере веса на 12% от общей массы тела. Эти результаты были опубликованы в журнале Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...