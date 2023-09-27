Терапевт дал советы по сохранению здоровья сердца

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, как позаботиться о здоровье сердца.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик посоветовал измерять давление и следить за уровнем холестерина и сахара в крови. Кондрахин рекомедует минимизировать потребление соли и отказаться от вредных привычек (алкоголя и курения). Терапевт напомнил о важности активного образа жизни, полноценного сна и избегания стресса.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных для сердечного здоровья продуктах.

Врач отметил, что соблюдение данных рекомендаций снизит риск тяжёлых патологий сердца.

"Своевременная диагностика и лечение позволяют повлиять на течение заболеваний в лучшую сторону", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

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