Некоторые продукты могут поддерживать здоровье ДНК у людей, и генетический тест легко и быстро определит, какая еда будет однозначно полезной для конкретного человека, учитывая его генетические особенности, считает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
"Некоторые продукты содержат источники метильных групп, такие как фолиевая кислота, холин и метионин, которые могут выключать гены, которые связанны с развитием заболеваний. На данный момент генетика имеет ограниченные возможности по назначению рациона, и нутригеномика еще недостаточно изучена для повседневного применения", — отмечает эксперт.
Среди продуктов, которые могут быть полезны для здоровья ДНК человека:
Как считает Екатерина Курбатова, для каждого человека определенные продукты могут быть полезны или вредны в зависимости от его генетических особенностей.
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