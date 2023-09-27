Эксперт перечислила продукты, полезные для ДНК

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты могут поддерживать здоровье ДНК у людей, и генетический тест легко и быстро определит, какая еда будет однозначно полезной для конкретного человека, учитывая его генетические особенности, считает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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"Некоторые продукты содержат источники метильных групп, такие как фолиевая кислота, холин и метионин, которые могут выключать гены, которые связанны с развитием заболеваний. На данный момент генетика имеет ограниченные возможности по назначению рациона, и нутригеномика еще недостаточно изучена для повседневного применения", — отмечает эксперт.

Среди продуктов, которые могут быть полезны для здоровья ДНК человека:

куриные яйца,

шпинат,

печень,

бобовые.

Как считает Екатерина Курбатова, для каждого человека определенные продукты могут быть полезны или вредны в зависимости от его генетических особенностей.

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