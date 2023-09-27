Длительный дефицит калорий может привести к ряду проблем со здоровьем

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учеными из университета Макмастера в Канаде, выявило связь между дефицитом калорий и снижением здоровья у спортсменов. Ограничение калорий и углеводов, особенно в случае сильного или продолжительного дефицита, может привести к физическим и психическим заболеваниям, таким как синдром RED-S (синдром относительного энергетического дефицита в спорте).

Фото: https://ipawc.com

RED-S — это состояние, возникающее из-за недостатка энергии у спортсменов и может быть следствием преднамеренного ограничения калорий для контроля веса или избыточного расхода энергии во время тренировок и соревнований.

Ученые проанализировали более ранние исследования, посвященные роли питания в достижении высоких спортивных результатов, и выделили четыре уровня тяжести RED-S: зеленая зона (без проблем), желтая зона (с мониторингом), оранжевая зона (с медицинским вмешательством и мониторингом) и красная зона (с серьезным медицинским вмешательством и возможным отстранением от тренировок и соревнований).

Выяснилось, что атлеты, находящиеся в красной зоне, сталкиваются с различными проблемами, такими как гормональные нарушения, хрупкость костей, низкие уровни железа, нарушения обмена веществ, проблемы с сердцем, а также психические проблемы, такие как депрессия и бессонница.

Исследователи подчеркнули, что неправильное пищевое поведение часто связано с давлением окружающей среды и воздействием социальных сетей.

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