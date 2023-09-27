Эксперт перечислила фейковые ЗОЖ-продукты

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фейковые ЗОЖ-продукты — это продукты, которые маскируются под полезные, но на самом деле могут быть вредны для здоровья, отмечает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://perfectdailygrind.com/2016/03/coffee-science-everything-you-need-to-know-about-milk/

Некоторые из них включают:

обезжиренные продукты,

заправки для салатов,

фруктовые соки,

цельнозерновые продукты,

продукты с фитостеринами,

спортивные напитки,

сладкие йогурты и творожки,

соки и нектары,

обезжиренные молочные продукты,

мюсли,

каши быстрого приготовления,

растительные масла, такие как кокосовое и пальмовое, которые содержат слишком много насыщенных жиров.

Эти продукты могут содержать не очень полезные ингредиенты, такие как сахар, растительные масла и трансжиры, а также различные химические добавки. Поэтому при выборе продуктов важно читать этикетки и изучать состав продуктов, чтобы избежать фейковых ЗОЖ-продуктов, которые могут нанести вред здоровью.

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