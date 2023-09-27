Фейковые ЗОЖ-продукты — это продукты, которые маскируются под полезные, но на самом деле могут быть вредны для здоровья, отмечает эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Некоторые из них включают:
Эти продукты могут содержать не очень полезные ингредиенты, такие как сахар, растительные масла и трансжиры, а также различные химические добавки. Поэтому при выборе продуктов важно читать этикетки и изучать состав продуктов, чтобы избежать фейковых ЗОЖ-продуктов, которые могут нанести вред здоровью.
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