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Косметолог рассказала, какие витамины сохранят здоровье кожи осенью

1:37
Здоровье

В осенний период полезно употреблять витамины и минералы, которые поддерживают здоровье и красоту кожи, предупреждает Байчорова Маруа Азреталиевна, косметолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Маруа Байчорова.

Косметолог рассказала, какие витамины сохранят здоровье кожи осенью
Фото: ristorazioneitalianamagazine.it

Витамин А важен для здоровья кожи, так как способствует обновлению клеток. Его можно получить из продуктов, таких как картофель, батат, морковь, шпинат и манго.

Витамин C является мощным антиоксидантом, который помогает в борьбе со свободными радикалами и укреплении коллагена в коже. Он содержится в плодах цитрусовых, киви, папайе, красном перце, клубнике и груше.

Витамин E также является антиоксидантом, который помогает защитить кожу от повреждений и снизить внешние признаки старения. Арахисовое масло, миндаль, подсолнечное масло, авокадо и семена подсолнечника — хорошие источники витамина E.

Цинк важен для поддержания здоровья кожи, так как помогает избегать воспаления и поддерживать кожу здоровой. Он содержится в гречке, тыквенных семечках, креветках, говяжьей печени и моллюсках.

Селен также является антиоксидантом и помогает защитить кожу от повреждений. Частично его можно получить из бразильских орехов, мяса, рыбы и яиц.

Также рекомендуется обратиться к врачу или диетологу, чтобы узнать о дополнительных витаминах и минералах, которые могут быть полезны для вашей кожи в осенний период.

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Автор Ирина Гусакова
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