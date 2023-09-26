Эндокринолог рассказала о борьбе с дефицитом йода в организме

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Елена Андреева в беседе с Pravda.Ru рассказала о нехватке йода в организме.

Фото: openverse.org

Медик объяснила, что определить дефицит йода можно на ультразвуковом исследовании щитовидной железы, когда видны коллоидные отложения, связанные с дефицитом йода.

Врач советует восполнять недостаток йода с помощью йодированной соли.

"Если использовать это на постоянной основе, то это будет профилактикой дефицита йода", — рассказала эндокринолог.

При планировании беременности, по словам медика, следует принимать препараты, содержащие калий йод, йодид.

На территории Российской Федерации, по словам врача, нет регионов с достаточным йодом, как нет и территорий с высоким йодным дефицитом.

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