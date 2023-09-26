Врач-невролог рассказал о признаках инсульта

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Ринат Акбаров объяснил, по каким признакам можно понять, что у человека инсульт.

Фото: Openverse

Медик рассказал, что при инсульте у человека нарушены координация и речь, мимика искажена, а дыханение затруднено.

Ранее сообщалось, что российские учёные нашли ген, отвечающий за тяжесть инсульта.

Невролог отмтеил, что при инсульте лопается сосуд и происходит кровоизлияние в мозг.

"Отмирают нервные клетки, отвечающие за функцию движения. Человек может сказать: "Мне душно, у меня тужит голову". Это первый признак того, что стоит напрячься", — цитирует слова невролога "Вечерняя Москва".

Врач посоветовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом отказаться от употребления соли, жирного, сладкого, мучного и алкоголя.

До приезда медиков следует, по словам эксперта, поднять человека на тридцать градусов и обеспечить ему доступ к свежему воздуху. Ни в коем случае нельзя кормить и поить человека.

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Признаки инсульта