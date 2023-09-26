Врач-невролог Ринат Акбаров объяснил, по каким признакам можно понять, что у человека инсульт.
Медик рассказал, что при инсульте у человека нарушены координация и речь, мимика искажена, а дыханение затруднено.
Ранее сообщалось, что российские учёные нашли ген, отвечающий за тяжесть инсульта.
Невролог отмтеил, что при инсульте лопается сосуд и происходит кровоизлияние в мозг.
"Отмирают нервные клетки, отвечающие за функцию движения. Человек может сказать: "Мне душно, у меня тужит голову". Это первый признак того, что стоит напрячься", — цитирует слова невролога "Вечерняя Москва".
Врач посоветовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом отказаться от употребления соли, жирного, сладкого, мучного и алкоголя.
До приезда медиков следует, по словам эксперта, поднять человека на тридцать градусов и обеспечить ему доступ к свежему воздуху. Ни в коем случае нельзя кормить и поить человека.
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